Decreto maggio: Fiorini (FI), sovietizzazione imprese è ricatto, governo chiarisca

- La deputata emiliana Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera e responsabile dipartimento eccellenze italiane di Forza Italia, osserva che "dare liquidità alle imprese per poi anche solo ipotizzare un posto dello Stato nei Cda delle aziende finanziate è un ricatto che non possiamo accettare. Il governo chiarisca subito con una posizione ufficiale. L'interesse del governo - continua la parlamentare in una nota - dovrebbe essere quello di salvare le imprese e non di controllarle. E' sempre più evidente, all'interno della maggioranza, un crescente sentimento anti industriale, come ha ribadito anche il presidente designato di Confindustria Bonomi. Tutto ciò è ingiustificabile perché bisogna avere fiducia in chi crea lavoro e ricchezza nel Paese". Per l'esponente di FI, "dalle sue parole nell'intervista pubblicata oggi si capisce molto bene che il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, non si fida degli imprenditori. Il ministro Patuanelli, nella sua recente audizione in commissione alla Camera, rispondendo ad una mia precisa domanda, ha aperto all'ingresso dello Stato nei capitali delle imprese, cosa che invece il ministro Gualtieri aveva escluso, ed ora Orlando rilancia e raddoppia. E' evidente che nella maggioranza di governo non c'è minimamente un piano coerente e di lungo periodo per il settore industriale ed imprenditoriale - conclude la deputata - ma ci sono solo poche idee non solo confuse ma anche pericolose, perché lo Stato nei Cda delle aziende sarebbe una ulteriore zavorra burocratica che ci porterebbe verso la sovietizzazione del passato e non verso le scelte dei Paesi più produttivi e nostri competitor dell'Unione europea".(Com)