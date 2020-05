Fase 2: First Cisl Lombardia, serve pianificazione per riapertura regolare banche quando condizioni sicurezza lo permetteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore dei servizi bancari e assicurativi "serve una pianificazione per quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno, perché fino ad allora è imprescindibile mantenere gli accessi alle filiali su appuntamento, anche con il coinvolgimento dei mobility manager. È indispensabile un confronto continuativo con le organizzazioni sindacali per la pianificazione degli orari di lavoro che tenga in considerazione le specificità territoriali, aziendali, nonché il problema dei trasporti e dei parcheggi". Lo afferma in una nota la segreteria First Cisl Lombardia. "È opportuno - aggiunge il sindacato - che vengano valutate forme di riconoscimento specifiche per i colleghi che hanno operato 'in trincea', fronteggiando il peggiore nemico invisibile dell’ultimo secolo, armati di responsabilità e senso civico, mettendo a rischio la salute anche delle loro famiglie, pagando un tributo pesantissimo tra contagiati e decessi, a dispetto della scarsa attenzione che l’opinione pubblica ha loro riservato. Molte grandi aziende stanno proponendo ai propri dipendenti il test sierologico, su base volontaria e di concerto con il medico competente. Pur non rappresentando un obbligo e nemmeno una 'certezza', l’esame potrebbe garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro individuando eventuali situazioni di potenziale rischio, in particolare nelle aree della regione più colpite dalla pandemia. Nell’attesa delle decisioni politiche regionali sui “test”, le aziende del settore, che intenzioni hanno? È il momento delle responsabilità, anche politiche, a cui tutti verrano richiamati, dai datori di lavoro inottemperanti al loro dovere di garantire adeguate condizioni di sicurezza, a chi ha assunto decisioni sbagliate, a chi non ne ha assunta alcuna". Per la segreteria First Cisl Lombardia "le banche, oltre a dovere garantire la sicurezza alla clientela e ai propri dipendenti, hanno il dovere di contribuire alla crescita del paese, dimostrando la tanto conclamata responsabilità sociale, riorganizzandosi e favorendo l’accesso al credito alle imprese e alle famiglie, limitando al minimo gli aspetti burocratici, a fronte di una situazione che potrebbe determinare un crescente disagio sociale. Non è il momento del 'buon cuore', come qualcuno ha richiesto, ma di richiamare il settore alla 'responsabilità', affinché mostri il vero volto del sistema creditizio, quello buono però". (com)