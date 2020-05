Russia: Banca centrale e governo fissano obiettivo dividendi Sberbank al 50 per cento per tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra gli azionisti di Sberbank, firmato dal governo e dalla Banca di Russia, stabilisce un livello obiettivo di dividendi pari ad almeno il 50 per cento dell'utile netto distribuito ai sensi degli standard contabili internazionali. Lo ha reso noto la Banca centrale in un comunicato. Il patto parasociale sarà valido fino al 30 aprile 2023. "L'accordo stabilisce il livello target dei pagamenti di dividendi: almeno il 50 per cento dell'utile netto distribuito del gruppo Sberbank in conformità con gli Ifrs, tenendo conto delle restrizioni stabilite dalla politica dei dividendi di Sberbank", ha reso noto il regolatore. L'attuale politica dei dividendi di Sberbank suggerisce che una volta raggiunto un livello di adeguatezza patrimoniale del 12,5 per cento, i dividendi ammonteranno al 50 per cento del reddito netto. (segue) (Rum)