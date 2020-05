Russia: Banca centrale e governo fissano obiettivo dividendi Sberbank al 50 per cento per tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa ha annunciato oggi di aver siglato un accordo tra azionisti con il governo su Sberbank e di aver consegnato al Consiglio dei ministri la sua ultima quota della banca commerciale. Il 9 aprile, il ministero delle Finanze ha portato a conclusione l'accordo per acquisire una partecipazione di controllo in Sberbank per la cifra di 2.139 miliardi di rubli (26 miliardi di euro). Per l'acquisizione, il governo ha speso il Fondo di previdenza nazionale. La transazione era stata inizialmente organizzata in diverse tranche per rispettare i vincoli relativi all'utilizzo del Fondo (che può essere speso nella misura in cui superi il 7 per cento del Pil), ma la procedura è stata in un secondo momento velocizzata. La svalutazione del rublo ha indotto un aumento inaspettato del Fondo, costituito da riserve in valuta estera provenienti dai surplus commerciali su gas e petrolio. (segue) (Rum)