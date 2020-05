Russia: Banca centrale e governo fissano obiettivo dividendi Sberbank al 50 per cento per tre anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transazione ha dato l'opportunità al governo di sbloccare il denaro del Fondo di previdenza, spendibile per investimenti di pubblica utilità. Il trasferimento della banca commerciale al diretto controllo del governo ha permesso inoltre di risolvere un annoso conflitto di interessi, che vedeva la Banca centrale nella doppia veste di regolatore del settore bancario e al contempo proprietario di uno dei maggiori operatori commerciali. Stando alle informazioni diffuse e confermate dai ministeri competenti, i proventi dalla vendita di azioni di Sberbank serviranno alla Banca centrale per compensare le perdite legate al processo di risanamento delle banche commerciali, attualmente sotto il suo controllo. La parte restante dei proventi sarà restituita al governo, nel quadro dell'ordinario gettito della Banca centrale al budget federale. In un primo momento, prima dell'insorgere della pandemia di coronavirus, il governo pianificava di spendere tali introiti per i progetti di sostegno alla popolazione annunciati dal capo dello stato a gennaio. (Rum)