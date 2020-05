Coronavirus: Iss, test sierologici non danno patente immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera sulle iniziative volte al monitoraggio dei contatti interpersonali nell’ambito delle misure di contrasto dell’emergenza coronavirus, ha voluto rimarcare quanto sia "rischioso avere casi di falso negativo e per questo raccomandiamo meccanismi di cautela. La cosa peggiore che potrebbe capitare è che un test diffondesse false certezze". Anche per questo, ha sentenziato, "i test sierologici non danno patenti di immunità" . (Rin)