Speciale difesa: Brasile, corruzione, confermata condanna a 17 anni e un mese per ex presidente Lula

- La giustizia brasiliana ha confermato la pena a 17 anni, un mese e dieci giorni nei confronti dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, condannato in secondo grado per corruzione e riciclaggio di denaro nel caso del cosiddetto "sito di Atibaia". I giudici del Tribunale federale regionale della quarta regione (Trf-4) hanno respinto all'unanimità le richieste di annullamento che la difesa aveva presentato denunciando diverse irregolarità procedurali e punti deboli nella sentenza con cui - a novembre 2019 - si elevava la pena in primo grado di 12 anni e undici mesi di carcere. Per la giustizia, Lula avrebbe ottenuto dalle compagnie ingegneristiche Odebrecht e Oas, lavori di ristrutturazione di una proprietà ad Atibaia, municipio dello stato di San Paolo, in cambio di future commesse con la compagnia energetica statale Petrobras. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, la difesa di Lula ha annunciato che presenterà ricorso denunciando tra le altre cose il fatto che durante il processo, svolto in videoconferenza per l'emergenza Covid-19, non è stato possibile "chiarire i fatti" e formulare domande", in apparente violazione delle garanzie costituzionali. (Brb)