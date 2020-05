Speciale difesa: Grecia-Turchia, le forze di Ankara sparano al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie di frontiera turche avrebbero sparato in due occasioni distinte in meno di 24 ore lungo nei pressi del fiume Evros, al confine greco-turco. Lo hanno dichiarato le autorità elleniche, come riferito dal portale turco "Ahval". Il primo incidente avrebbe avuto luogo nella notte del 5 maggio quando la polizia e l'esercito greci hanno dichiarato di aver sentito spari provenienti dal villaggio greco di Marasia, sulle rive dell'Evros. Nel pomeriggio del 6 maggio, la polizia turca avrebbe sparato durante un pattugliamento lungo l'Evros, nei pressi del villaggio turco di Tychero. Vicino a quest'ultimo, già il 30 aprile si sono registrati spari da parte delle forze turche. Il 4 maggio, due caccia turchi si sono avvicinati all'elicottero in volo sull'Egeo meridionale a bordo del quale si trovava il ministro della Difesa ellenico, Nikolaos Panagiotopoulos. Insieme al ministro della Difesa, l'elicottero trasportava anche il generale Konstantinos Floros, capo di stato maggiore della difesa ellenica. I due stavano visitando le isole di Oinousses, Agathonissi e Farmakonissi ed erano decollati da poco dalla prima località quando i due caccia turchi si sono avvicinati al loro velivolo. Il ministro della Difesa ha fornito foto dell'incidente. (Tua)