Speciale difesa: Tofalo (M5s), massima attenzione Dicastero su personale civile

- Sul dossier relativo al personale civile della Difesa "si sta portando avanti un lavoro articolato e approfondito. L'attenzione del Dicastero è sempre stata massima e negli ultimi mesi sono stati convocati proficui tavoli, caratterizzati da una dialettica sincera e diretta, che hanno consentito di analizzare tutte le tematiche e le criticità da risolvere". Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo con delega alla tenuta delle relazioni con le rappresentanze sindacali. "Il ministro della Difesa, che puntualmente si è voluto far aggiornare sull'esito degli incontri, ha sempre mostrato forte interesse e disponibilità all'ascolto", spiega Tofalo. "Costante e continuativa è l'azione politica di stimolo nei confronti dei vertici militari e della Direzione generale del personale civile. I lavori sono proseguiti e proseguono anche nella fase emergenziale legata al Covid-19 - informa Tofalo - nei prossimi giorni infatti consegnerò il rapporto finale al gabinetto del ministero della Difesa che fornirà all'autorità politica di vertice il quadro completo della situazione con le criticità e una serie di proposte volte a migliorare la condizione attualmente in essere. Ciò al fine di poter prendere utili decisioni nel più breve tempo possibile". (Com)