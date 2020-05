Carceri: Lega, Bonafede diserta ancora commissione Antimafia, Morra batta colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Bonafede continua a "mortificare la commissione Antimafia". Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega in commissione Antimafia. "Per lavorare, questa istituzione ha bisogno di audire persone e ricevere documenti. Ministro della Giustizia compreso. Ma il Guardasigilli - da mesi - diserta sistematicamente le richieste formali di convocazione da parte della commissione. Allo stesso modo, Basentini - ormai dimessosi - non si è mai presentato negli ultimi mesi e il Dap, a tutt'oggi, ha fornito solo in parte - e con grave ritardo - la documentazione richiesta per appurare i motivi di queste scarcerazioni di boss mafiosi tra i quali il carceriere del piccolo Di Matteo. Condividiamo - continuano Gianluca Cantalamessa, Andrea Dara, Lina Lunesu, Enrico Montani, Luca Paolini, Pasquale Pepe, Erik Pretto, Gianni Tonelli e Francesco Urraro - la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del ministro Bonafede. Evidenziamo inoltre l'imbarazzo del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, ma se lui per primo continuerà a non battere un colpo finirà suo malgrado per rendersi lui stesso complice di questa latitanza in commissione da parte del guardasigilli".(Com)