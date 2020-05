Imprese: Agnello (M5s), istituzioni in pressing rilascio autorizzazioni lavori sottoservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "ha affrontato tempestivamente il tema del rilascio delle autorizzazioni alle imprese dei sottoservizi sin dalle prime fasi dell'emergenza covid-19". Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello. "Con una comunicazione diretta della sindaca Virginia Raggi ai presidenti dei Municipi e con due lettere del direttore del dipartimento Simu, ingegnere Fabio Pacciani e del delegato alla sicurezza, dottor Marco Cardilli, rispettivamente inviate al Comando generale della Polizia Locale in data 19 e 20 marzo 2020 - spiega Agnello - il Campidoglio ha sollecitato i Municipi e i vari gruppi della Polizia locale a rilasciare con maggiore celerità ogni licenza e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e le relative discipline di traffico necessari per l'espletamento dei lavori programmati dalle varie imprese, fermo restando che le attività di pronto intervento e quelle volte a garantire la continuità dei servizi sono sempre state garantite". (segue) (Com)