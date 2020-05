Tunisia: produzione fosfati a quota 1,6 milioni di tonnellate, in calo rispetto alle previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume complessivo della produzione di fosfati in Tunisia ha raggiunto 1,6 milioni di tonnellate lo scorso 5 maggio, in calo rispetto alle previsioni di 1,9 milioni di tonnellate. Secondo i dati presentanti dalla Compagnie des Phosphates de Gafsa (Cpg), l'estrazione dei fosfati è salita a circa 2,5 milioni di tonnellate, praticamente la metà (-45 per cento) rispetto alle previsioni di 4,7 milioni di tonnellate. La compagnia ha trasportato 1,1 milioni di tonnellate di fosfati dall’inizio dell'anno fino al 5 maggio, utilizzando principalmente ferrovie (51 per cento della quantità trasportato) e camion (45 per cento). Prima della “rivoluzione dei gelsomini” del 2011 la produzione annuale di fosfati della Tunisia si aggirava sulle 8 milioni di tonnellate. Quello della produzione di fosfati è un settore strategico per l’economia nazionale e rappresenta il 3 per cento delle esportazioni totali. Negli ultimi mesi la produzione è crollata in particolare a causa delle proteste nel bacino minerario della provincia di Gafsa, nel centro del paese, dove i residenti hanno chiesto a gran voce posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni di vita. La pandemia di Covid-19, inoltre, ha ulteriormente rallentato le attività estrattive. (Cae)