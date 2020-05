Energia: compagnia danese Maersk Drilling annuncia programma tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia danese del settore delle perforazioni petrolifere Maersk Drilling ha in programma una serie di tagli al personale, a causa della crisi economica legata all’epidemia di coronavirus. Lo rende noto il quotidiano danese “Politiken”, riprendendo fonti dell’azienda. Maersk Drilling potrebbe licenziare fra i 150 e 170 impiegati che lavorano nelle sedi internazionali della compagnia. Maersk Drilling cita la caduta dei prezzi del petrolio e il blocco degli investimenti nel settore delle esplorazioni come motivazione per i futuri tagli al personale. (Sts)