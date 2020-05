Cipro: ministro Esteri, pronti a riaprire dialogo su riunificazione appena possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte greco-cipriota è pronta a riprendere gli sforzi per trovare una soluzione alla questione cipriota, “non appena le condizioni lo consentiranno”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri cipriota, Nikos Christodoulides, in un’intervista all’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”. “Vorrei e spero che molto presto passeremo all'era post-coronavirus e saremo in grado di continuare i negoziati per la riunificazione (dell'isola) ma anche tutti i nostri altri piani per il progresso e la prosperità nel nostro paese", ha dichiarato Christodoulides. "Senza dubbio la pandemia ha avuto un effetto negativo in quanto ha portato al rinvio della procedura elettorale nelle aree occupate", ha aggiunto il capo della diplomazia di Nicosia in riferimento al mancato appuntamento elettorale previsto ad aprile, che avrebbero dovuto aprire la strada alla ripresa dei colloqui. Le elezioni nella parte turco-cipriota sono state rinviate a causa della pandemia di coronavirus e dovrebbero tenersi l'11 ottobre. Christodoulides ha anche espresso preoccupazione per le diverse attività illegali condotte dalla Turchia nella Zona economica esclusiva di Cipro (Zee) nel contesto della pandemia globale e delle sue conseguenze anche nel campo dell'energia. “Per quanto ci riguarda, il nostro desiderio e la nostra disponibilità sono di portare avanti gli sforzi non appena le condizioni lo consentano. Non c'è altra opzione”, ha concluso. (segue) (Gra)