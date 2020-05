Speciale energia: Corea del Sud, bilancia partite correnti migliora a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale complessiva della Corea del Sud è calata dello 0,3 per cento su base mensile nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali pubblicati dall’ente statistico del paese lo scorso 29 aprile. La produzione nei settori minerario, manifatturiero, del gas e della generazione di energia elettrica ha registrato invece un incremento dello 0,6 per cento rispetto al mese di febbraio. Positivo anche il dato annuo complessivo: più 0,6 per cento. A soffrire maggiormente gli effetti dell’emergenza sanitaria è stato il settore dei servizi, che ha registrato una contrazione dell’output del 4,4 per cento su base mensile, il dato peggiore dall’inizio della serie storica, nell’anno 2000. A febbraio la produzione industriale sudcoreana era calata del 3,5 per cento su base mensile, il dato peggiore da febbraio 2011. (Git)