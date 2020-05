Speciale energia: Germania, produzione industriale in calo dell'1,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre, la produzione industriale della Germania ha subito un calo dell'1,2 per cento. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il settore industriale tedesco è gravemente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Tuttavia, la flessione è relativamente lieve grazie “a un buon inizio d'anno”. A ogni modo, a marzo scorso, il comparto dei fornitori dell'industria, dell'edilizia e dell'energia hanno registrato complessivamente una riduzione della produzione del 9,2 per cento su base mensile. Come evidenzia l'Stba, si tratta del maggior declino dall'avvio della raccolta del dato nel gennaio del 1991. A marzo scorso, la produzione del settore delle esportazioni è crollata dell'11,6 per cento rispetto al febbraio precedente. Nello stesso periodo, gli ordini sono diminuiti del 15,6 per cento. (Geb)