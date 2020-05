Speciale energia: Ue, rapporto annuale Bce 2019, crescita dell'area euro all'1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione del rapporto firmata dalla Lagarde evidenzia poi come "nell’area dell’euro l’inflazione complessiva si è attestata all’1,2 per cento in media d’anno, in calo rispetto all’1,8 per cento del 2018. Questo andamento ha riflesso il minore contributo delle due componenti più volatili, l’energia e i beni alimentari. Al netto di tali componenti, nel 2019 l’inflazione si è attestata in media all’1,0 per cento, lo stesso livello dei due anni precedenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo della Bce ha intrapreso un’azione di ulteriore accomodamento monetario, esplicatasi in tre diverse fasi nel corso dell’anno, mediante una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, un’estensione delle nostre indicazioni prospettiche (forward guidance), una riduzione del tasso sui depositi presso la banca centrale e il riavvio del nostro programma di acquisto di attività. Sul finire dell’anno si sono manifestati i primi segnali di stabilizzazione della dinamica della crescita e un lieve incremento dell’inflazione di fondo". (Res)