Speciale difesa: Tunisia, tribunale convoca blogger per aver pubblicato messaggi satirici su Islam e coronavirus

- Un tribunale tunisino ha convocato una blogger, Emna Chargui, per aver pubblicato sul suo profilo Facebook un messaggio satirico che mette in relazione l’Islam e il coronavirus. Secondo le autorità giudiziarie, la Chargui è responsabile di “istigazione alla violenza”. La giovane ha pubblicato un messaggio intitolato “Sura del Corona” che nell’aspetto ricorda le sure del Corano e il testo è in rima. Nel testo la blogger ha scritto: “Il virus sterminatore. Sono stati sorpresi che l’epidemia sia arrivata dalla lontana Cina. I miscredenti hanno detto che si tratta di una malattia forte. La morte è certa. Oggi non c’è differenza tra re e schiavi. Aggrappatevi alla scienza e abbandonate le tradizioni. E, soprattutto, non uscite per comprare la semola. Restate a casa perché si tratta di un’epidemia mortale. Lavatevi accuratamente le mani con il sapone. Questa è la grande verità di Jillo”. In seguito alla pubblicazione del messaggio, alcuni utenti Facebook ha minacciato di morte la blogger. Sulla questione è intervenuto l’Osservatorio nazionale per la difesa dello stato di diritto, che ha criticato la posizione del tribunale. "Deve essere garantita e rispettata la libertà d’espressione in uno Stato civile ed è necessario combattere tutte le forme di violenza, gli insulti e le minacce attraverso i meccanismi giuridici disponibili", afferma l'Osservatorio. (Tut)