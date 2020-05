Tunisia: blogger a “Nova”, “io interrogata senza avvocato, mi hanno detto che non c’è libertà di espressione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrà comparire davanti ai giudici il prossimo 28 maggio la blogger tunisina Emna Chargui, 26 anni, accusata di “attacco alla morale sacra e istigazione alla violenza” per aver condiviso sui social network un testo in rima intitolato “Sura del Corona” e che ricorda le sure del Corano. "Sette ispettori mi hanno interrogato senza la presenza del mio avvocato", ha dichiarato la studentessa ad “Agenzia Nova”. "Mi hanno chiesto: ‘Chi c'è dietro di te? Chi semina le tue idee sataniche?’. Non sapevo cosa intendessero dire, pensavo di vivere in un paese che normalmente rispetta la libertà di espressione e di credo”, ha aggiunto la giovane, affermando che gli ispettori le hanno risposto: “Tu sogni? Qui non c’è libertà di espressione o di credo”. Nel testo sotto accusa, la blogger ha scritto: “Il virus sterminatore. Sono stati sorpresi che l’epidemia sia arrivata dalla lontana Cina. I miscredenti hanno detto che si tratta di una malattia forte. La morte è certa. Oggi non c’è differenza tra re e schiavi. Aggrappatevi alla scienza e abbandonate le tradizioni. E, soprattutto, non uscite per comprare la semola. Restate a casa perché si tratta di un’epidemia mortale. Lavatevi accuratamente le mani con il sapone”. (segue) (Tut)