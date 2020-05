Fase 2: Aci Milano, bene ampliamento parcheggi privati e convenzioni con taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che vista l'emergenza covid-19 i rappresentanti del Comune di Milano stanno cercando nuove aree da destinare a parcheggi e vorrebbero stipulare un giusto accordo con i tassisti per sconti e convenzioni", afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. "Sono due iniziative che confermano la validità di quanto abbiamo sempre sostenuto in questa situazione: l'uso maggiore dell'auto sarà inevitabile e va agevolato." Rispetto alle precedenti settimane di lockdown i dati disponibili parlano infatti di un graduale aumento dei veicoli circolanti del 30 per cento in città e dell'80 per cento nell'hinterland. E' aumentato anche l'utilizzo del car sharing (+37 per cento)", continua La Russa. "Giudichiamo quindi lodevole ogni misura finalizzata a tutelare la salute dei cittadini e quindi ad alleggerire il trasporto pubblico in questa delicata fase di ripartenza. A nostro avviso è importante garantire a tutti i cittadini la massima libertà di scegliere il mezzo di trasporto a loro più idoneo per i necessari spostamenti", conclude il presidente di Automobile Club Milano. (com)