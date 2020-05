Francia: Insee, a marzo produzione industriale a -16,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo la produzione industriale francese è scesa del 16,2 per cento a causa delle restrizioni applicate nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus. Lo rende noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), spiegando che c'è stato un calo netto in tutti i settori. In quello manifatturiero il calo è stato del 18,2 per cento dopo una progressione dello 0,9 per cento a febbraio. Nell'edilizia, invece, si è registrato un abbassamento del 40 per cento dopo l'aumento dell'1,1 per cento. Contrazione significativa anche per il settore dei materiali da trasporto (-35,9 per cento dopo il +4,8 per cento). Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno la produzione industriale è scesa del 5,6 per cento rispetto al trimestre precedente. (Frp)