Paesi Bassi: deputati approvano programma aiuti governo per compagnia aerea Klm

- La maggioranza dei deputati del parlamento olandese ha approvato il programma di governativo di sostegno alla compagnia di bandiera Klm per un totale di 4 miliardi di euro, a fronte della crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il portale "Dutchnews". Klm, come tutte le compagnie aeree europee, ha visto crollare il traffico passeggeri dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il vettore nazionale dei Paesi Bassi riferisce di aver registrato una perdita netta di 1,8 miliardi di euro nel corso del primo trimestre del 2020. I deputati del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) e dell’Appello cristiano democratico (Cda) non sono però favorevoli a un sostegno a Klm che sia condizionato, con garanzie straordinarie per la sostenibilità e le condizioni di lavoro dei dipendenti. (Beb)