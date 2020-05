Grecia: governo, al vaglio sgravi fiscali per settore turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi auspicato che la Grecia riceverà 1,5 miliardi di euro dallo strumento europeo contro la disoccupazione (Sure) da giugno in poi. "I cittadini stanno pagando (la crisi) e voglio ringraziarli pubblicamente per questo, perché dimostrano serietà con molti di loro sfruttando gli incentivi dello Stato. La perdita di entrate ad aprile potrebbe essere inferiore al 30 percento e questo comporterà un deficit ma non un collasso delle entrate”, ha spiegato Staikouras. Sulle previsioni di primavera della Commissione europea sull'economia greca, che hanno stimato una recessione del 9,7 per cento nel 2020, il ministro ha affermato che "la recessione ha una forma a V e la ripresa nel 2021 in Grecia sarà la più alta della zona euro". (Gra)