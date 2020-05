Tlc: Open Fiber aderisce a Symbola, insieme per l’innovazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber ha aderito a Symbola, fondazione che si occupa di promuovere i punti di forza del Made in Italy e unire imprese, comunità e intelligenze orientate verso sostenibilità, innovazione e bellezza. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale le parti “puntano a offrire il loro contributo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per dotare le comunità di infrastrutture moderne e resilienti, ridurre il digital divide e rendere città e comuni inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Un altro obiettivo comune, prosegue la nota, è il rilancio delle aree interne: Open Fiber, in seguito all’aggiudicazione dei tre bandi Infratel, sta realizzando una rete in fibra Ftth in oltre settemila comuni di tutte le regioni italiane, per un totale di oltre nove milioni di unità immobiliari dislocate in aree rurali o remote del paese. “Un grande piano di infrastrutturazione in grado di far viaggiare a un gigabit al secondo gli abitanti di zone in cui le connessioni sono inadeguate e che consentirà all’Italia di ridurre il divario digitale con il resto dei paesi europei”, si legge nella nota. Cablando con la stessa tecnologia Ftth metropoli e piccoli comuni, spiega la nota, si realizza una “condizione di pari opportunità che può porre un argine allo spopolamento dei centri minori e rendere quei luoghi ricchi di bellezze naturali, storiche e culturali, vanto del nostro paese, ancora più attrattivi” con la disponibilità di servizi digitali per residenti e turisti. (segue) (Com)