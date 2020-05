Tlc: Open Fiber aderisce a Symbola, insieme per l’innovazione sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’essenza ambientale e sociale della fibra ottica, prosegue la nota, non si limita tuttavia ai materiali e alle tecniche di cablaggio: la possibilità di svolgere attività ed erogare servizi in modo telematico consente di “ridurre non solo le emissioni inquinanti e climalteranti grazie all’alleggerimento dei flussi di traffico, ma anche di porre un freno all’urbanizzazione e di conseguenza allo spopolamento delle aree periferiche”. L’introduzione di tecniche di gestione del territorio e delle attività agricole permette di utilizzare in maniera più efficiente le risorse e di prevenire o rispondere in maniera più attiva alle calamità naturali, e la diffusione di pratiche digitali nella pubblica amministrazione consente la riduzione di costi pubblici e la fruizione di servizi più efficienti per la collettività. Le parti, stando alla nota, puntano anche a velocizzare lo sviluppo del piano di cablaggio in tutto il territorio nazionale, sostenendo i processi di semplificazione burocratica attraverso proposte per ridurre il numero delle pratiche e dei tempi di autorizzazione necessari per la posa dell’infrastruttura. (segue) (Com)