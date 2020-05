Tlc: Open Fiber aderisce a Symbola, insieme per l’innovazione sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sostenibilità per le aziende non è più una opzione, bensì un fattore di efficienza e competitività: l’infrastruttura in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando in Italia è sostenibile sia nel processo di cablaggio, dove l’impatto sul territorio è minimo grazie al riutilizzo delle infrastrutture esistenti o all’uso di tecniche di scavo innovative, che nel suo utilizzo, che rende possibile risparmio di risorse, riduzione di emissioni e sviluppo sociale delle aree interne”, ha commentato l’amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, aggiungendo che la società è entrata nel network di Symbola “con la convinzione che innovazione e sostenibilità siano due elementi portanti della società che vogliamo contribuire a costruire”. L’adesione di Open Fiber alla nostra fondazione, ha aggiunto il presidente di Symbola Ermete Realacci, è “l’approdo di una relazione fondata sulla condivisione di quei valori che sono poi il dna di Symbola: qualità, innovazione, bellezza, sostenibilità, legami col territorio e le comunità”. La terribile epidemia che stiamo vivendo, ha aggiunto, ha “dimostrato l’importanza dello smart working e della formazione a distanza: oggi e anche in futuro questo vale per tutto il paese a cominciare dai piccoli comuni e dalle aree interne che possono essere uno dei nostri punti di forza coniugando empatia e tecnologia”. (Com)