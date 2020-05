Roma: pretende soldi dai genitori per droga, 21 arrestato al Nomentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pretendeva soldi per comprare "erba light" in sostituzione della cocaina da cui si stava disintossicando. Il no del padre ha mandato il 21enne su tutte le furie fino ad arrivare ad impugnare un coltello per minacciare il genitore che si difendeva, invece, con un bastone. Questo il quadro familiare che si è venuto a creare in un appartamento in via Padova a Roma dove sono dovuti accorrere gli agenti del commissariato di Porta Pia. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato in stato di agitazione, non solo il ragazzo e il genitore, ma anche la madre e la zia, ques'ultima leggermente ferita per essere stata spintonata durante la lite. Da indagini effettuate è emerso che il ragazzo si era già reso protagonista di violenz simili in precedenza e, per questo, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. (Rer)