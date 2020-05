Roma: butta una poltrona tra i cassonetti, sorpreso e fermato dai residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenta di gettare abusivamente una poltrona nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici in un quartiere lontano dal suo, ma viene fermato da alcuni residenti che hanno poi chiamato la Polizia locale di Roma Capitale per denunciare il fatto. A raccontare questa storia di "senso civico", Virginia Raggi, sindaco di Roma, sulla sua pagina Facebook, allegando al post un video girato dai cittadini. "Guardate queste immagini - scrive Raggi - un 'galantuomo', durante l'ultima domenica della fase 1, ha pensato bene di scaricare un'intera poltrona di casa nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici. Non l'ha fatto sotto casa sua, ovviamente, ma è andato in macchina in un'altra zona, sperando di farla franca. I cittadini del posto, però, l'hanno beccato e l'hanno caldamente invitato ad andar via per poi chiamare la Polizia locale e denunciare i fatti". (segue) (Rer)