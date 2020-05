Roma: butta una poltrona tra i cassonetti, sorpreso e fermato dai residenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esempio di coscienza civica in cui, senza violenze di alcun tipo - prosegue ancora Raggi - chi ama il proprio quartiere e la propria città ha evitato l'ennesimo reato ambientale. L'uomo però, dopo essersi allontanato, ha scaricato la sua poltrona davanti ai cassonetti in un’altra strada, poco distante. Grazie all'associazione Retake, tuttavia, il nucleo Ambiente e decoro della Polizia locale è riuscito a recuperare sia la poltrona che lo zozzone, a cui hanno consegnato una multa da 600 euro. A questi cittadini va il mio sentito ringraziamento. Ricordo infine che il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, come poltrone, divani, frigoriferi, è effettuato a domicilio da Ama, in modo del tutto gratuito. Basta chiamare lo 060606 e prendere appuntamento. Siate furbi e non fate come il signore del video. Amate la vostra città", conclude il sindaco. (Rer)