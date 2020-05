Ungheria: ministro Esteri, Budapest si unirà a fondo investimenti del Consiglio turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria si unirà al fondo di investimenti costituito dal Consiglio di cooperazione dei paesi turcofoni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, dopo una teleconferenza dei ministri dell'Economia del Consiglio. Sul suo profilo Facebook il ministro ha detto che il fondo serve a fare investimenti soprattutto nel settore alimentare, agricolo, infrastrutturale, tanto in Ungheria quanto negli altri paesi del Consiglio turco. Szijjarto aggiunge che anche la Turchia ha deciso di unirsi al fondo. A proposito dei legami di Budapest con i paesi turcofoni, il capo della diplomazia ungherese spiega che il valore degli scambi commerciali è raddoppiato negli ultimi 10 anni. L'Eximbank ungherese ha inoltre offerto un totale di 707 milioni di dollari di prestiti alle aziende ungheresi che conducono iniziative nei paesi in questione. I partecipanti alla conferenza hanno segnalato l'esigenza che le restrizioni poste in essere per lottare contro il coronavirus non rallentino il commercio internazionale. Attualmente sono membri del Consiglio turco, o dei paesi turcofoni, l'Azerbaigian, il Kazakhstan, il Kirghizistan e la Turchia. (Vap)