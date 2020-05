Decreto Imprese: Mise-Mcc, 103.282 domande giunte a Fondo garanzia per oltre 6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di garanzia. Lo comunicano il ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito centrale. Di queste domande: 101.253 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, in particolare: 80.873 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100 per cento per un importo finanziato di euro 1.711.069.274, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore; 42 operazioni di riassicurazione con copertura al 100 per cento per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 827 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90 per cento per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 10.097 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all’80 per cento; 5.390 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90 per cento; 1.242 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10 per cento del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80 per cento o al 90 per cento; 66 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90 per cento; 2.716 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso; 2.029 ai sensi della previgente normativa. In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l’incremento del credito aggiuntivo è del 68,5 per cento, passando da 138,1 milioni a 232,8 milioni di euro. (Rin)