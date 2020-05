Colombia: procura, almeno 20 persone uccise da inizio quarantena nel dipartimento del Cauca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 persone sono state uccise nel dipartimento colombiano del Cauca dall’inizio della quarantena decretata per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il vice procuratore generale Martha Janeth Mancera, riferendo ieri circa le misure messe in campo dalla procura per fare fronte alla crisi sociale e umanitaria in uno dei dipartimenti più militarizzati del paese. Parlando in videoconferenza, Mancera ha spiegato che la situazione di violenza che vive il Cauca non è diminuita durante la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Al contrario, è aumentata durante la quarantena decretata dal governo del presidente Ivan Duque. Secondo quanto denunciato dal senatore Ivan Cepeda, del partito Polo democratico, il 60 per cento degli omicidi di difensori dei diritti umani commessi dall’inizio dell’isolamento si sono registrati nel dipartimento del Cauca. Nel dipartimento operano oltre una decina di gruppi armati, tra cui Eln, Clan del Golfo, Caparros, dissidenti delle Farc, Los Pelusos e dissidenti dell’Epl. (segue) (Mec)