Colombia: procura, almeno 20 persone uccise da inizio quarantena nel dipartimento del Cauca (2)

- Nei giorni scorsi l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profonda preoccupazione per gli omicidi dei leader sociali in Colombia, affermando che le restrizioni messe in atto per contrastare la pandemia del nuovo coronavirus hanno aggravato il livello di violenza. In particolare l’agenzia fa riferimento alla situazione nel dipartimento del Cauca, dove almeno 13 difensori dei diritti umani sono stati assassinati dall’inizio di quest’anno. Dietro questi attacchi, denuncia l’alto commissariato in un comunicato, “c’è un numero crescente di gruppi armati e criminali che lottano per il controllo delle economie illecite in questo territorio. Tuttavia la pandemia di Covid-19 e le restrizioni imposte dal governo e dalle stesse comunità per evitare la diffusione del virus sembrano aver aggravato una situazione già violenta e instabile”. I gruppi armati, si legge, “stanno approfittando del fatto che la maggior parte delle persone è bloccata per espandere la propria presenza e il proprio controllo sul territorio”. (segue) (Mec)