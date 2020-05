Droga: spaccio ed estorsioni, arresti a Terni (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di indagine, supportata anche dal Servizio polizia scientifica, svolta attraverso servizi di osservazione e l’uso di strumenti tecnici, ha consentito di effettuare il sequestro di discreti quantitativi di droga. In particolare, alcuni mesi fa, è stato rinvenuto oltre mezzo chilo di stupefacente occultata all’interno di un vano contatori in uno stabile in zona Borgo Rivo. Lo spaccio sarebbe proseguito anche in questo periodo di quarantena: lo scorso marzo, uno dei cittadini marocchini irregolari era stato denunciato in stato di libertà per detenzione di cocaina ed eroina, dopo essere stato fermato dalla squadra volante durante i controlli Covid-19 in centro e durante tutta l’attività di indagine, sono state arrestate e denunciate per spaccio di stupefacenti altre persone. L’attività estorsiva nei confronti delle vittime, in prevalenza i consumatori di cocaina, si sarebbe concretizzata, non solo nelle minacce, ma anche in vere e proprie aggressioni e atti di vandalismo; è emerso infatti che in un’occasione è stata danneggiata la porta dell’abitazione di un cliente “moroso” con un grosso petardo, mentre in altre, alcuni di questi sarebbero stati obbligati a “cedere” la loro automobile o altri beni a prezzi bassissimi per onorare i debiti contratti con gli spacciatori. Alcuni degli indagati, noti alle Forze dell’ordine in quanto legati alle frange ultras della Ternana Calcio ed assidui frequentatori dello stadio, erano già stati colpiti da Daspo. (Ren)