Francia: ministro Giustizia Belloubet, più di cinquemila detenuti liberati da inizio confinamento

- In Francia sono stati liberati in anticipo cinquemila detenuti dall'inizio del confinamento. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". "Non abbiamo rimesso volontariamente in libertà persone che hanno commesso infrazioni gravi", ha detto Belloubet, precisando che queste misure di "liberazione anticipata" hanno escluso persone colpevoli di reati come violenze coniugali o terrorismo. In questo modo il ministro ha risposto alle recenti polemiche, sorte dopo che un abitante di Roubaix sospettato di femminicidio e condannato per violenze è uscito di prigione. Belloubet ha poi dichiarato che attualmente nei penitenziari del paese sono presenti 25 detenuti positivi al coronavirus. (Frp)