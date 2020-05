© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 14.30, la commissione Cultura, presso l'Aula della commissione Ambiente, svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di sport, collegate alla crisi sanitaria del Covid-19. Risponde il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)