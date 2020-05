Credito: Ubi Banca in accordo Abi-Anci-Upi per sospendere rate finanziamenti enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubi Banca ha aderito all’accordo quadro sottoscritto dall’Associazione bancaria italiana (Abi) con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l’Unione province d’Italia (Upi) finalizzato alla sospensione delle rate dei finanziamenti concessi dalle banche agli enti locali. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale la sospensione riguarda “le rate in scadenza nel 2020 (viene sospesa la quota capitale) con contestuale allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi”. Le domande di sospensione, prosegue la nota, vanno presentate entro il 15 maggio 2020 alla banca, che sulla base dell’accordo si impegna a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste. Obiettivo dell’iniziativa è “consentire agli enti locali, chiamati in questi mesi a un impegno finanziario straordinario a causa dell’emergenza sanitaria, di disporre di liquidità aggiuntiva” per fare fronte alla riduzione delle entrate e alle maggiori spese che devono sostenere. (segue) (Com)