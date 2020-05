Credito: Ubi Banca in accordo Abi-Anci-Upi per sospendere rate finanziamenti enti locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, la misura è destinata ai comuni, alle province e agli altri enti territoriali quali le città metropolitane, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi tra enti locali che intendono aderire. “Si tratta di un intervento dal quale potranno trarre beneficio tutte le comunità e i territori che tali enti rappresentano” ha dichiarato Riccardo Tramezzani, responsabile di Area Ubi Comunità, una divisione strategica della banca che ha l’obiettivo di agevolare la creazione di partnership tra profit, non profit e pubblica amministrazione per la generazione di valore condiviso. L’adesione all’accordo, ha aggiunto, fa parte di “una serie articolata di interventi che Ubi Banca ha adottato da subito a sostegno di istituzioni, imprese, famiglie e Terzo settore colpiti dagli effetti della diffusione di Covid-19”: tra questi anche “Rilancio Italia”, un programma integrato, avviato il primo aprile, che prevede l’erogazione di finanziamenti fino a 10 miliardi di euro. (Com)