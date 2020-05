Decreto maggio: Carfagna (FI), stop a tentazioni stataliste del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma che un "doveroso" aiuto dello Stato alle aziende in difficoltà "non può in alcun modo trasformarsi in una scusa per limitare la libertà d'impresa". In una nota la presidente di 'Voce libera' spiega: "Non è nostra intenzione strumentalizzare le parole del vicesegretario del Pd, ma non si tratta certo del primo sintomo di una tentazione statalista che emerge all'interno della maggioranza e del governo, oggi rilanciata anche dal ministro Boccia e in passato da autorevoli consulenti economici del presidente Conte". (segue) (Com)