Coronavirus: Iss, curva in calo ma siamo ancora nella fase epidemica

- "Siamo ancora nella fase epidemica. La decrescita della curva è positiva ma questo non toglie che abbiamo nuovi casi e dunque il virus è presente nel Paese". Lo ha affermato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera sulle iniziative volte al monitoraggio dei contatti interpersonali nell’ambito delle misure di contrasto dell’emergenza coronavirus. Un virus che "si diffonde nella stessa maniera in cui si diffondeva all'inizio e le modalità i trasmissione non sono cambiate", ha aggiunto. (Rin)