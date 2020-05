Coronavirus: 393 nuovi contagi in Romania, il bilancio arriva a 14.499

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità romene hanno confermato oggi altri 393 nuovi casi di Covid-19, portando così il numero totale dei contagiati nel paese a 14.499 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi dal Gruppo di comunicazione strategica per il contrasto all'epidemia. Per quanto riguarda i guariti e i deceduti, il bilancio totale si è attestato rispettivamente a 6.144 e 876 pazienti. Nel paese ci sono inoltre 20.841 persone in isolamento domiciliare e 14.142 cittadini in quarantena. 234 pazienti sono ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali. Ad oggi a livello nazionale sono stati effettuati 226.613 tamponi. Per quanto riguarda la situazione dei cittadini romeni in altri Stati, secondo le informazioni ottenute dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari all'estero, 2.419 persone sono state confermate positive al coronavirus. (Rob)