- "Area cani? No, ormai Roma è Jurassic park, il verde pubblico è impraticabile e in totale abbandono". Così in un tweet il consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Nonostante Raggi abbia assicurato manutenzione e decoro, questa è la fotografia che i romani hanno trovato dalla riapertura degli spazi verdi e dei parchi pubblici".(Com)