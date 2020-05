Credito: Ruocco (M5s), occorre chiarezza sul ritardo dei finanziamenti a garanzia statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatto il punto sulle procedure approntate e le prime attività realizzate con le audizioni alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana (Abi), al ministero dell’Economia, a Mediocredito centrale e a Sace, l’ufficio di presidenza ha deciso di accogliere l’iniziativa di richiesta di informazioni al sistema bancario per l’acquisizione di dati concreti sugli effettivi finanziamenti concessi con garanzia statale. Così Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in una nota diffusa a seguito dell’ufficio di presidenza tenutosi questa mattina. “Alla luce delle innumerevoli segnalazioni che i cittadini ci hanno inviato attraverso il form dedicato della commissione è emerso un quadro abbastanza preoccupante di ritardata erogazione dei finanziamenti e di sospensione dei mutui che non può essere assolutamente tollerato”, ha detto. (segue) (Com)