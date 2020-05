Credito: Ruocco (M5s), occorre chiarezza sul ritardo dei finanziamenti a garanzia statale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle sue affermazioni, agli istituti di credito sarà inviata una richiesta, sotto forma di questionario, con domande “semplici e dirette in merito ai dati sul numero dei finanziamenti richiesti e quelli effettivamente erogati, divisi anche in base all'importo; sulla tempistica media per la lavorazione delle domande presentate; sul tasso d'interesse applicato e sul costo onnicomprensivo; sul fatturato medio delle aziende destinatarie dei finanziamenti garantiti entro i 25 mila euro; nonché sul Fondo Gasparrini in merito alle sospensioni dei mutui, concesse e non concesse”. Su una questione così importante per le famiglie e le imprese italiane, ha concluso, non ci possono essere ambiguità di alcun tipo: occorre “assoluta chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini". (Com)