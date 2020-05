Decreto Imprese: Patuanelli, alcune banche non collaborano su erogazione finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle misure di sostegno alle imprese dopo l'emergenza coronavirus "è innegabile che gli effetti del decreto liquidità scontano l'atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero e come potrebbero nell'erogazione delle diverse modalità di finanziamento individuate". Lo strumento normativo, però, "può funzionare e per tante persone sta funzionando", ha aggiunto. (Rin)