Nigeria: atterrato a Lagos volo di rimpatrio da Dubai con a bordo 256 persone

- Un totale di 256 nigeriani evacuati dagli Emirati Arabi Uniti sono arrivati ​​a Lagos mercoledì notte, dopo aver volato a bordo di un aereo della compagnia Emirates. Lo ha annunciato il ministro nigeriano degli Esteri, Geoffrey Onyeama, in un messaggio pubblicato su Twitter. "Il volo che trasportava 256 nigeriani evacuati da Dubai è atterrato all'aeroporto internazionale Murtala Muhammed di Lagos", ha scritto Onyeama, spiegando che poco dopo il decollo l'aereo è dovuto rientrare a Dubai dopo che una donna a bordo è entrata in travaglio. Secondo il capo della commissione della diaspora nigeriana Dabiri-Erewa, la donna è stata quindi trasportata in ospedale ed è attualmente in buone condizioni, insieme al bambino. I passeggeri del volo, ha aggiunto il ministro, saranno ora sottoposti a regolare quarantena in Nigeria. Nessuno di loro presenta sintomi.(Res)