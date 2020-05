Francia: ex presidente Giscard d'Estaing denunciato per molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornalista tedesca, Ann-Kathrin Stracke, ha denunciato per molestie sessuali l'ex presidente francese Valery Giscard d'Estaing. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che i fatti risalgono alla fine del 2018. L'ex capo dello Stato, che oggi ha 94 anni, avrebbe palpeggiato la giornalista in occasione di un'intervista rilasciata per l'emittente televisiva "Wdr" nel suo ufficio di Parigi. Secondo quanto dichiarato da Stracke, Giscard d'Estaing l'avrebbe palpeggiata durante una foto scattata al termine del colloquio. "Molto sorpresa e disapprovando questi atteggiamenti che mi hanno messo estremamente a disagio, ho cercato di respingere la mano di Giscard d'Estaing, senza però riuscirci", ha dichiarato la donna nella denuncia. L'ex presidente avrebbe poi continuato mentre stava mostrando delle foto appesa al muro alla giornalista. La denuncia è stata presentata alla procura di Parigi il 10 marzo. (Frp)