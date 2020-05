Cooperazione: Fao, i prezzi globali delle materie prime alimentari in ulteriore calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle materie prime alimentari mondiali sono diminuiti per il terzo mese consecutivo nel mese di aprile, poiché gli impatti economici e logistici della pandemia di Covid-19 hanno provocato contrazioni significative nella domanda di molte materie prime. Lo dice in un comunicato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), che tiene traccia dei prezzi internazionali delle materie più comunemente scambiate e ha registrato una riduzione del 3,4 per cento rispetto al mese precedente e del 3 per cento rispetto ad aprile 2019. Fao sottolinea in particolare il calo dell'indice dei prezzi dello zucchero, che secondo i dati Fao è in calo del 14,6 per cento rispetto a marzo e ha toccato il minimo in 13 anni. Il crollo dei prezzi internazionali del greggio ha ridotto la domanda di canna da zucchero per produrre etanolo, deviando la produzione di zucchero e quindi espandendo le disponibilità all'esportazione. Nel frattempo, le misure di confinamento in diversi paesi hanno generato un'ulteriore pressione al ribasso sulla domanda. (segue) (Res)