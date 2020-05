Cooperazione: Fao, i prezzi globali delle materie prime alimentari in ulteriore calo ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi dell'olio vegetale della Fao è diminuito del 5,2 per cento in aprile, tirato verso il basso dalla caduta dei valori di olio di palma, soia e colza. La riduzione della domanda di biocarburanti ha avuto un ruolo in questo ribasso, così come il calo della domanda da parte del settore alimentare insieme alla produzione di olio di palma, superiore alle aspettative in Malesia, e alle frantumazioni di soia negli Stati Uniti d'America. L'indice dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari della Fao è diminuito del 3,6 per cento, con i prezzi del burro e del latte in polvere che hanno registrato un calo a due cifre tra l'aumento delle disponibilità all'esportazione, l'aumento degli inventari, la debole domanda di importazioni e la riduzione delle vendite di ristoranti nell'emisfero settentrionale. (segue) (Res)