Cooperazione: Fao, i prezzi globali delle materie prime alimentari in ulteriore calo ad aprile (3)

- L'indice dei prezzi della carne della Fao è invece diminuito del 2,7 per cento. Una parziale ripresa della domanda di importazioni dalla Cina non è stata sufficiente a compensare un crollo delle importazioni altrove, mentre i principali paesi produttori hanno subito strozzature logistiche e un forte calo della domanda da parte del settore dei servizi alimentari a causa di misure di accoglienza a domicilio. "La pandemia di Covid-19 sta colpendo sia la domanda che l'offerta per la carne, poiché le chiusure dei ristoranti e la riduzione dei redditi delle famiglie portano a minori consumi e la carenza di manodopera per la lavorazione incide sui sistemi di produzione nei principali paesi produttori di bestiame", ha detto l'economista senior della Fao Upali Galketi Aratchilage. (segue) (Res)